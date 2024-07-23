Российские добровольцы уничтожили важный объект оккупантов в Белгородской области РФ
- 23.07.2024, 17:27
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Стоимостью более 200 тысяч долларов.
В Белгородской области РФ добровольцы из Легиона «Свобода России» уничтожили автономный пост технического наблюдения «Гренадер» оккупантов.
Об этом российские добровольцы сообщили на своей странице в Телеграм.
«Мы развиваемся и осваиваем новые виды вооружения. Это первый вылет наших пилотов на дроне-бомбардировщике «Баба Яга» и сразу пламенный результат. Дальше больше!», - отметили в Легионе.
В «Свободе России» напомнили, что стоимость «Гренадера» – более 200 тысяч долларов.