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Российские добровольцы уничтожили важный объект оккупантов в Белгородской области РФ

  • 23.07.2024, 17:27
  • 2,626
Российские добровольцы уничтожили важный объект оккупантов в Белгородской области РФ

Стоимостью более 200 тысяч долларов.

В Белгородской области РФ добровольцы из Легиона «Свобода России» уничтожили автономный пост технического наблюдения «Гренадер» оккупантов.

Об этом российские добровольцы сообщили на своей странице в Телеграм.

«Мы развиваемся и осваиваем новые виды вооружения. Это первый вылет наших пилотов на дроне-бомбардировщике «Баба Яга» и сразу пламенный результат. Дальше больше!», - отметили в Легионе.

В «Свободе России» напомнили, что стоимость «Гренадера» – более 200 тысяч долларов.

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