Зеленский провел заседание Ставки
- 23.07.2024, 17:46
На заседании обсуждали ракетную программу Украины и удары за линию фронта.
Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основное внимание участники уделили ситуации на фронте: изменениям в оперативной ситуации, прогнозам, дальнейшим действиям и комплектации бригад для своевременной ротации.
С докладом выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Подробности заседания сообщил в Telegram украинский лидер.
Зеленский сообщил, что на заседании обсуждали ракетную программу Украины.
По его словам, Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.