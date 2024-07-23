Зеленский провел заседание Ставки 23.07.2024, 17:46

На заседании обсуждали ракетную программу Украины и удары за линию фронта.

Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основное внимание участники уделили ситуации на фронте: изменениям в оперативной ситуации, прогнозам, дальнейшим действиям и комплектации бригад для своевременной ротации.

С докладом выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Подробности заседания сообщил в Telegram украинский лидер.

Зеленский сообщил, что на заседании обсуждали ракетную программу Украины.

По его словам, Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

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