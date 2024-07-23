Силовики устроили очередной хапун в Барановичах 1 23.07.2024, 17:55

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Задержали сразу пять человек.

В Барановичах силовики задержали 5 человек за участие в протестах в 2020 году.

Видео с задержанными опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.

«Медиазона» отыскала страницы трех задержанных в соцсетях. Там они подписаны как Максим Громов, Алексей Пашкевич и Алина Сивец.

Сивец рассказывает, что силовики ее задерживали уже 9 августа, когда они подошли к центру во время разгона протестующих. Чем тогда закончилось задержание, неизвестно.

Еще одна задержанная на камеру говорит, что 9 августа силовики задержали ее и парня. Парня арестовали на трое суток, а ее отпустили.

Где сейчас находятся задержанные и по какой статье их задержали, неизвестно.

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