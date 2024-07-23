закрыть
23 июля 2024, вторник, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силовики устроили очередной хапун в Барановичах

1
  • 23.07.2024, 17:55
  • 2,672
Силовики устроили очередной хапун в Барановичах

Задержали сразу пять человек.

В Барановичах силовики задержали 5 человек за участие в протестах в 2020 году.

Видео с задержанными опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.

«Медиазона» отыскала страницы трех задержанных в соцсетях. Там они подписаны как Максим Громов, Алексей Пашкевич и Алина Сивец.

Сивец рассказывает, что силовики ее задерживали уже 9 августа, когда они подошли к центру во время разгона протестующих. Чем тогда закончилось задержание, неизвестно.

Еще одна задержанная на камеру говорит, что 9 августа силовики задержали ее и парня. Парня арестовали на трое суток, а ее отпустили.

Где сейчас находятся задержанные и по какой статье их задержали, неизвестно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников