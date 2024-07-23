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Глава МИД Украины прибыл в Китай

  • 23.07.2024, 18:02
Глава МИД Украины прибыл в Китай
Дмитрий Кулеба

Впервые с начала войны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом.

Это его первый визит в страну после начала войны РФ против Украины, отметил министр.

Кулеба добавил, что на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он планирует обсудить мирные пути урегулирования войны в Украине.

МИД Китая анонсировал визит Кулебы 22 июля 2024 года. Как отмечалось, глава украинского МИДа посетит КНР по приглашению Пекина, визит планируется с 23 по 26 июля.

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