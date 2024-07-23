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Ямайская легкоатлетка пропустит Олимпиаду из-за проблем с интернетом

  • 23.07.2024, 18:22
Ямайская легкоатлетка пропустит Олимпиаду из-за проблем с интернетом

Когда надо было отправлять заявку спортсменки, из-за урагана отключилось электричество.

Ямайская метательница молота Найока Клунис пропустит Олимпиаду из-за проблем с интернетом. Об этом сообщает портал Jamaica Observer со ссылкой на Ассоциацию легкой атлетики Ямайки (JAAA).

В JAAA заявили, что причиной ошибки стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл» в день, когда надо было отправлять заявку на Олимпиаду.

Клунис уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он отклонил просьбу, поскольку дело находится за пределами его юрисдикции.

В JAAA заявили, что глубоко опечалены произошедшим. По их словам, они прилагают все усилия в надежде, что World Athletics и МОК найдут способ позволить мисс Клунис участвовать в Олимпийских играх.

Квоту ямайской спортсменки перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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