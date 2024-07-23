США и ЕС согласовали условия выдачи Украине кредита на $50 млрд 23.07.2024, 18:24

Кредит будет выдан под залог доходов от российских резервов.

Страны «большой семерки» в общих чертах договорились по основным пунктам соглашения о финансовой поддержке Украины за счет доходов от замороженных резервов Банка России. Освободившийся от необходимости бороться за президентское кресло Джо Байден может предпринять дополнительные усилия, чтобы с успехом завершить этот проект в назначенный срок.

Основные споры велись о том, кто предоставит средства и как обеспечить гарантии по залогу. В итоге было предложено, чтобы США и Евросоюз выделили по $20 млрд, а Великобритания, Канада и Япония – оставшиеся $10 млрд. Такие параметры содержатся в рамочном соглашении, которое в среду будет обсуждаться на встрече министров финансов «семерки».

С документом ознакомилось Politico.

Другим камнем преткновения был вопрос о гарантиях. В схеме предполагается использовать российские активы примерно на 250-260 млрд евро, замороженные в западных странах. Из них 190 млрд евро находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, тогда как в США – всего $5-6 млрд. Вашингтон не хочет быть гарантом по кредиту: это будет означать, что он обеспечивается деньгами налогоплательщиков, и такое соглашение должен одобрить Конгресс, в котором часть республиканцев выступает против дальнейшей помощи Украине.

Встает также вопрос о том, кто будет нести ответственность, если, например, дружественное России правительство Венгрии заблокирует продление санкций, которые в ЕС возобновляются каждые полгода. В таком случае активы Банка России окажутся разморожены, и пропадет обеспечение по кредиту – будущие доходы, начисляемые на активы и оцениваемые в 3-5 млрд евро в год.

Чтобы снять эти опасения, российские активы должны оставаться замороженными, пока кредит не будет погашен, настаивают в Вашингтоне. Представители ЕС предложили вписать в закон, что резервы останутся заморожены, пока Россия не выплатит Украине после войны компенсацию за вторжение и нанесенный ущерб, рассказали Politico два европейских дипломата.

Этот вопрос также будет обсуждаться в среду, но уже на встрече послов стран ЕС – по крайней мере, тема замороженных активов присутствует в проекте повестки встречи, с которым ознакомилось издание.

На саммите в начале июля лидеры стран «семерки» договорились выдать Украине кредит на $50 млрд до конца года. Джо Байден может приложить дополнительные усилия, чтобы успешно завершить этот процесс. Снявшись в воскресенье с выборов президента США, он посвятит оставшиеся полгода своего правления внешней политике, чтобы улучшить свой имидж на мировой арене. Для этого у него будет больше времени, так как не нужно будет участвовать в предвыборной кампании и посвящать основные усилия внутренним делам, говорят эксперты. По их мнению, Байден даже может действовать более решительно, так как не будет связан действовавшими до сих пор внутренними ограничениями, пишет Financial Times.

Байден постарается укрепить свою репутацию действиями, способными привлечь дополнительное внимание к помощи, которую США оказывают Украине, сказал газете бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд, занимавшийся связями с Европой и НАТО:

«Есть вещи, которые Байден может поставить себе в заслугу и которые важны для его наследия, но важно, чтобы люди тоже обратили на них внимание».

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