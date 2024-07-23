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Белорус только в 99 лет решил получить свидетельство о рождении

  • 23.07.2024, 18:38
Белорус только в 99 лет решил получить свидетельство о рождении

К 100-летию мужчина решил наконец разобраться с документами и оформить их как полагается.

У жителя деревни Индычи (Каменецкий район) в паспорте не указана точная дата рождения — только год. К 100-летию мужчина решил наконец разобраться с документами и оформить их как полагается.

Историю Михаила Федоровича Лося рассказывает kamenec.by. Как пишут журналисты, в паспорте у мужчины вместо даты рождения указаны «загадочные иксы». Чтобы получить нормальный документ, надо сначала восстановить свидетельство о рождении. А это процесс небыстрый.

— Подобные обращения с просьбой восстановить дату рождения довольно редкие, — поясняет Ольга Жигальская, начальник отдела ЗАГС. — Мы можем восстановить запись акта о рождении только на основании решения суда, в котором должны быть установленная судом дата рождения данного человека, фамилия, имя, отчество его отца и матери, место рождения. Да, в послевоенные годы, когда массово восстанавливались даты рождения детей, да и взрослых, эта процедура была проще — достаточно было лишь заявления гражданина

Единственный документ, где названа дата рождения пенсионера, — это военный билет. Там написано, что он родился 15 февраля 1925 года — возможно, с его же слов. Этого оказалось недостаточно.

В Каменце стали думать, как помочь пенсионеру восстановить точную дату рождения. Написали в Гродненский национально-исторический архив, в епархиальный архив в Бресте, сделали запросы в райвоенкомат и райотдел по гражданству и миграции — нигде не нашлось документального подтверждения называемой даты.

В поисках «доказательной базы» председатель суда наткнулась на записи в послевоенной похозяйственной книге и на нескольких ее страницах обнаружила вышеназванную дату рождения. Запись в военном билете тоже станет аргументом.

Выездное заседание суда уже назначено на 31 июля — оно пройдет дома у Михаила Федоровича. Как только он получит свидетельство о рождении, сможет сделать и новый паспорт с полной датой рождения.

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