Байден впервые выступит перед американцами после снятия с выборов 23.07.2024, 18:40

Джо Байден

Президент США расскажет о том, как завершит работу для американского народа.

Президент США Джо Байден выступит с речью перед американцами вечером 24 июля. Об этом глава государства написал в X. Это первое публичное мероприятие с участием главы государства после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

«Завтра вечером в 20:00 по восточному времени (04:00 по Минску 25 июля) я обращусь к нации из Овального кабинета и расскажу о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», — написал Байден.

О намерении выступить с речью перед американцами сам Байден объявил в день, когда сообщил о решении отказаться от переизбрания. Об этом говорилось в его заявлении, опубликованном в X. Президент отмечал, что выступление состоится на этой неделе.

Позднее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что Байден вместе с помощниками готовит речь, в которой намерен объяснить американцам причины своего решения выйти из гонки.

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