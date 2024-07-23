В Ивановском районе спасатели достали змею из дивана 3 23.07.2024, 19:05

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Фотофакт.

В деревне Ляховичи Ивановского района женщина вызвала спасателей на змею, которая спряталась в диване. Те успешно справились с задачей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Диван стоял не в доме, а на дворе. Хозяйка заметила возле нее змею и решила узнать, жива ли она. А когда та зашипела и залезла в диван, то женщина вызвала спасателей.

«Работники МЧС поспешили на помощь обеспокоенным хозяевам и достали змею из дивана», — проинформировали в областном управлении МЧС.

Правда, опасного в этом животном ничего не было, так как это был обычный уж. Его выпустили на свободу.

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