В Ивановском районе спасатели достали змею из дивана

В Ивановском районе спасатели достали змею из дивана3
- 23.07.2024, 19:05
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Фотофакт.
В деревне Ляховичи Ивановского района женщина вызвала спасателей на змею, которая спряталась в диване. Те успешно справились с задачей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
Диван стоял не в доме, а на дворе. Хозяйка заметила возле нее змею и решила узнать, жива ли она. А когда та зашипела и залезла в диван, то женщина вызвала спасателей.
«Работники МЧС поспешили на помощь обеспокоенным хозяевам и достали змею из дивана», — проинформировали в областном управлении МЧС.
Правда, опасного в этом животном ничего не было, так как это был обычный уж. Его выпустили на свободу.