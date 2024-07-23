закрыть
23 июля 2024, вторник, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Количество безработных в Польше сократилось до минимума с 1990 года

  • 23.07.2024, 19:12
Количество безработных в Польше сократилось до минимума с 1990 года

Подобный низкий показатель фиксировался в современной истории страны дважды.

Количество официальных безработных в Польше сократилось в июне до 762 200 человек, что является самым низким показателем с июня 1990 года, когда было 699 000 безработных. Об этом сообщает издание Wprost со ссылкой на данные Центрального статистического управления (GUS).

Уровень безработицы сократился до 4,9%. Подобный низкий показатель фиксировался в современной истории Польши дважды: в 1990 году и в июле 2022 года, когда на польском рынке начали занимать вакансии выехавшие из-за войны украинцы.

По данным GUS, в Польше работают 17,1 млн человек, из них 16 млн — на полной занятости.

Показатели безработицы польского статистического ведомства отличаются от данных, которые публикует Евростат. Европейская статистика показывает, что уровень безработицы в Польше составляет всего 3% и это второй самый низкий показатель среди стран Евросоюза.

Самая низкая безработица в Чехии – 2,7%. Средний показатель по ЕС составляет 6%, а в зоне евро – 6,4%.

Самый высокий уровень безработицы в июне был зафиксирован в Испании (11,7%) и Греции (10,6%).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников