Минчанку уволили, потому что она не взяла больничный в воскресенье 1 23.07.2024, 19:16

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Суд вернул ее на работу.

В Минске женщина устроилась администратором в сеть магазинов. В один из дней она почувствовала себя плохо и отпросилась с работы, а спустя месяц узнала, что ее уволили за прогул без уважительной причины. Но суд стал на ее сторону, передает «Онлайнер».

Все случилось 28 января 2024 года. В этот день женщина отработала 1,7 часа, после чего отсутствовала 7,3 часа. Судя по переписке в Viber и объяснительной сотрудницы, ей стало плохо и она ушла с работы, предупредив заведующую магазином.

Потом с 29 января по 12 февраля она была на больничном. Из свидетельских показаний врача следует, что женщина говорила, что заболела как раз 28 января, это было воскресенье, поэтому она не смогла взять больничный в тот же день.

Ответчик, компания «Плэй хард» (сеть магазинов «Три цены»), настаивал, что, несмотря на выходной для поликлиник, женщина могла обратиться в скорую, но не сделала этого.

Основанием для увольнения женщины было ее отсутствие на рабочем месте более трех часов 28 января. Однако суд решил, что этот факт не подтвердился, законных оснований для увольнения не было.

Изначально женщина просила изменить формулировку причины увольнения на увольнение по требованию работника в связи с нарушением законодательства о труде по ст. 41 Трудового кодекса, взыскать с «Плэй Хард» компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат, пособие по временной нетрудоспособности.

В судебном заседании она изменила требования и просила восстановить ее на работе в прежней должности. Также она потребовала взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В итоге суд решил:

восстановить женщину на работе администратором торгового зала магазина «Плэй хард»;

взыскать в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 2360,02 рубля и компенсацию морального вреда 200 рублей.

Компанию также обязали заплатить 358 рублей госпошлины и компенсировать женщине 240 рублей за услуги адвокатов.

Ответчик подал апелляционную жалобу и просил отменить решение суда, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. Но решение оставили без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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