Минобороны Британии: Потери России в Украине достигли 550 тысяч человек

Минобороны Британии: Потери России в Украине достигли 550 тысяч человек8
- 23.07.2024, 19:25
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Май и июнь стали одними из самых смертоносных месяцев для российской армии.
С начала вторжения в Украину Россия потеряла 550 тыс. военных, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин на конференции в Лондоне, передает Newsweek.
По его словам, президенту Владимиру Путину потребуется пять лет, чтобы вернуть армию к численности февраля 2022 года, поскольку война затягивается, а перспективы ее прекращения практически не просматриваются. Еще пять лет уйдет на «исправление слабых мест», которые выявило это сражение, добавил он.
По данным британской разведки, май и июнь стали одними из самых смертоносных месяцев для российской армии в связи с открытием нового фронта в Харьковской области и активизацией наступления в Донбассе. За два месяца Вооруженные силы РФ лишились 70 тыс. бойцов, теряя более 1,1 тыс. человек в день. «Сейчас Россия добивается тактических успехов», захватывая населенные пункты в Украине «огромной ценой», сказал Радакин.