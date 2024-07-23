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Как на ситуацию на бирже реагируют белорусские обменники

  • 23.07.2024, 19:38
  • 3,696
Как на ситуацию на бирже реагируют белорусские обменники

Для тех, кто хочет купить доллары и евро, есть хорошие новости.

Доллар на этой неделе продолжает дешеветь на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Напомним, на прошлой он также сдавал позиции к рублю. Посмотрели, как на ситуацию на бирже реагируют обменники. Для тех, кто хочет купить доллары и евро, есть хорошие новости: почти во всех банках их курсы опустились ниже 3,2 и 3,5 рубля соответственно, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,2 рубля («Банк БелВЭБ»). В остальных финучреждениях американская валюта стоит дешевле. Так, ниже всего курс доллара — 3,152 рубля («Банк Дабрабыт», «Банк РРБ», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк» — 3,147 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,53 рубля («Паритетбанк»). Купить эту валюту по 3,5 рубля предлагает «Банк БелВЭБ». В остальных банках евро можно купить дешевле этой отметки. Ниже всего курс — в «Банке Дабрабыт» и «Статусбанке» (3,443 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,435 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанке» — 3,575 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,65 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,579 рубля («Статусбанк»).

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