Новый премьер Эстонии: Мы будем поддерживать Украину до ее победы

Новый премьер Эстонии: Мы будем поддерживать Украину до ее победы2
- 23.07.2024, 19:52
Кристен Михал также пообещал увеличть расходы на оборону.
Новый премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство страны будет поддерживать Украину до ее победы в войне.
Об этом он заявил в интервью Reuters.
«Мы будем поддерживать Украину до ее победы в этой войне. Мы в этой войне надолго, надеюсь, и наши союзники тоже», - сказал глава правительства Эстонии.
По словам Михала, правительство может попытаться собрать около 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Эстонии, согласно плану, который будет разработан до сентября.
«Послание нашим врагам: Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону», - добавил он.