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Новый премьер Эстонии: Мы будем поддерживать Украину до ее победы

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  • 23.07.2024, 19:52
Новый премьер Эстонии: Мы будем поддерживать Украину до ее победы
Кристен Михал

Кристен Михал также пообещал увеличть расходы на оборону.

Новый премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство страны будет поддерживать Украину до ее победы в войне.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Мы будем поддерживать Украину до ее победы в этой войне. Мы в этой войне надолго, надеюсь, и наши союзники тоже», - сказал глава правительства Эстонии.

По словам Михала, правительство может попытаться собрать около 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Эстонии, согласно плану, который будет разработан до сентября.

«Послание нашим врагам: Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону», - добавил он.

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