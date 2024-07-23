Белорусы жалуются на задержки с выдачей паспортов 1 23.07.2024, 20:06

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Не помогает и доплата за срочность.

Белорусы жалуются на задержки с выдачей новых паспортов. Позже установленного срока получают и те, кто менял документы в обычном порядке, и те, кто заплатил за ускоренное изготовление. Вот что говорят люди и что отвечают в Департаменте по гражданству и миграции.

«Установили какую-то машину новую — настраивают»

Пара из Минска собиралась в отпуск в конце июля и заранее пошла менять паспорта. Подали документы в начале июня — времени еще хватало, решили не доплачивать за ускоренное изготовление, месяц ожидания их устраивал. Но пришлось ждать дольше.

— Когда через месяц пошли забирать новые паспорта, сказали, что они еще не готовы, потому что какие-то технические проблемы с печатью. Когда будут готовы, неизвестно. В итоге прождали почти полтора месяца один паспорт, второй — на пару дней дольше, потому что подавались в разных районах, — поделился читатель.

Из-за задержки ему пришлось сдвигать планы по отпуску. На похожую ситуацию жалуются белорусы и в чатах.

— Оплатили ускорение за две недели, в понедельник вышел срок, а паспорт не готов. Нужен был к субботе, теперь нужно все планы менять. Звоню в ОГиМ по три раза в день. Установили какую-то машину новую, которая [документы] печатает, — пока теряют дни, настраивают, — написала в одном из городских сообществ минчанка и поинтересовалась: — Я могу написать заявление на возврат денег за услугу?

— Подруга делала биометрический платно — выдали за три дня, а тем, кто делал бесплатно обычные паспорта, в коридоре объявили, что они еще не готовы и нужно ждать СМС. Предупредили, что сроки очень затягиваются, — написала еще одна жительница Первомайского района столицы.

Сколько ждать?

В Департаменте по гражданству и миграции МВД, куда журналистка «Зеркала» позвонила как физлицо, подтвердили, что сейчас есть технические проблемы с печатью, но заверили, что больше полутора месяцев документ делать не могут.

В отделе по гражданству и миграции УВД Фрунзенского района, куда мы также дозвонились, тоже признали, что задержки в изготовлении и выдаче паспортов есть.

— У нас действительно немножко длиннее сроки изготовления сейчас, — объяснили по телефону. — Если вы подадите сейчас документы на месяц, они будут немножко позже — еще где-то плюс неделя. Если подадите на 15 дней, все будет готово где-то за 20−23 дня.

Сколько продлится такая ситуация, во Фрунзенском ОГиМ не знают. Там лишь добавили, что технические проблема — на стороне Бюро паспортизации населения, которое занимается изготовлением документов. Какого именно рода неполадки, не уточнили.

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