СМИ: В порту «Кавказ» был поражен паром Conro Trader, доставлявший топливо в Крым

СМИ: В порту «Кавказ» был поражен паром Conro Trader, доставлявший топливо в Крым1
- 23.07.2024, 20:11
- 2,040
Что известно на данный момент.
23 июля в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ», при ударе предположительно поразили железнодорожный паром Conro Trader. Об этом сообщает издание Defense Express.
В результате атаки, как утверждают собеседники пропагандистского агентства ТАСС, среди членов экипажа парома и сотрудников порта есть один погибший и пятеро раненых, все они граждане страны-агрессора.
Defense Express напоминает, что паромы не в первый раз стали мишенью украинских ударов. 30 мая Генштаб ВСУ сообщал об успешной атаке ракетами ATACMS на Керченскую паромную переправу. По информации украинских военных, в результате удара существенно были повреждены два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Defense Express пишет, что тогда поразили Conro Trader и «Авангард» – два железнодорожных парома, единственных работающих на переправе через Керченский пролив.
21 июня в РФ заявили, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому «Авангард», пишет издание. Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. В материале сказано, что только на подготовку его к буксировке на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.
«Это, кстати, в определенной степени поднимает вопрос, а не был ли это удар противокорабельной ракетой», – говорится в статье.
Поэтому Defense Express приходит к выводу, что единственной вероятной целью удара, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается Conro Trader.
«В то же время не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие «Лаврентий», «Панагия», «Мария» и меньшие – «Керченский-2», «Ейск», – отмечает Defense Express.