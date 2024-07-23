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ВСУ поразили последний железнодорожный паром россиян в Азовском море

  • 23.07.2024, 20:19
  • 1,332
ВСУ поразили последний железнодорожный паром россиян в Азовском море

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

Военно-Морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли существенные повреждения вражескому парому «Славянин» в порту «Кавказ».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсетях.

«Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту «Кавказ» существенно поврежден паром оккупантов».

Это произошло во вторник, 23 июля.

Как сообщается, оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

«Славянин» – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в указанном регионе.

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