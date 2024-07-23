ВСУ поразили последний железнодорожный паром россиян в Азовском море
- 23.07.2024, 20:19
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Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.
Военно-Морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли существенные повреждения вражескому парому «Славянин» в порту «Кавказ».
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсетях.
«Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту «Кавказ» существенно поврежден паром оккупантов».
Это произошло во вторник, 23 июля.
Как сообщается, оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
«Славянин» – третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в указанном регионе.