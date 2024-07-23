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Белорус создал поисковик вакансий для релокантов

  • 23.07.2024, 20:34
Белорус создал поисковик вакансий для релокантов

Пользователи хвалят.

Айтишник из Беларуси Андрей Полканов зарелизил в LinkedIn свою разработку — поисковик по вакансиям с официальных карьерных сайтов компаний из списка WayOut, подходящим для русскоязычных релокантов за пределами СНГ, пишет devby.io.

«Встречайте убийцу LinkedIn и Google Search — JOBR, KUR… A!™ Alphач! (простите, забыл таблетки с утра принять)», — так бодро презентовал автор свой сервис.

Андрей предупреждает, что это MVP, поэтому в поиске пока только 50 компаний, которые дают свыше 8000 активных вакансий. База обновляется раз в час, искать можно по названиям вакансий, локациям (город, страна, код страны), типу рабочего места (remote, hybrid, onsite) и названиям компаний.

О слабых сторонах сервиса разработчик пишет отдельно:

Я пока не решил, что делать с 1300+ индийских вакансий (в основном Epam и Luxoft). Если меня кто-то прочитает из этих компаний, прокомментируйте, плиз, может ли там попадаться что-то полезное для русскоговорящих, или можно смело все это отфильтровывать в топку? А пока, если мешают, пользуйтесь исключающим оператором: -india.

Некоторые компании закрывают свои сайты с вакансиями для доступа из Беларуси и России — пользуйтесь VPN, если что-то не открылось (браузер Opera предоставляет бесплатный VPN из коробки — как десктопный, так и мобильный).

На ремарку про индийские вакансии кто-то из пользователей замечает, что их «можно в топку: там рейты такие, что на эти деньги можно жить только в Бангалор».

В комментариях прилетел и первый фидбэк:

«Я уже потыкала! На первый взгляд удобно!»

«Пока выглядит так, что парсятся просто все вакансии в разных компаниях, где хоть когда-то были позиции для ru speaking. Поэтому про подходящие компании для релокантов очень громко сказано, на мой взгляд. Проверил рандомно три вакансии: в одной 100% нужен испанский+ intermediate english; во второй точно нужен иврит и хороший английский; в третьей нужен английский и литовский».

«Крутая штука, быстро работает и удобно в использовании!»

«А нельзя и страну, и ключ отдельно добавить? А то если вбиваю «Берлин», то мне одних девопсов сует, а если «тим-менеджмент», то все что угодно, кроме Берлина».

«Что-то напоминает Hamster Kombat. И тоже наверняка выстрелит».

«Хочу сказать спасибо! Реально круто, что это бесплатно».

Еще активнее пользователи обсуждают название сервиса. Многие смеются и одобряют. Другие считают, что так нельзя. А кто-то предлагает сразу подумать о масштабировании:

«Звучит несерьезно. Локально для Польши еще может вызвать улыбку, но если это ресурс, который хочет масштабироваться и расти качественно, название крайне неудачное».

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