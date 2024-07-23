В Гродно можно приобрести усадьбу последнего короля Речи Посполитой 2 23.07.2024, 20:52

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Аукцион состоится 30 июля.

На улице Прогулочной 15/1 в Гродно продают часть усадьбы последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. О продаже объекта сообщили на сайте Гродненского облисполкома, заметил Hrodna.life.

Продается нежилая, частично каменная часть здания, площадью 271,2 кв. м. Там после 1945 года долгое время находился клуб местной «сельхозтехники» с кинозалом и библиотекой.

Начальная цена объекта — 351 тыс. рублей ($111,2 тыс.). Здание является историко-культурной ценностью. В нем можно разместить культурно-просветительское учреждение. Аукцион состоится 30 июля 2024 года.

Если новый владелец не выполнит обязательства, то в одностороннем порядке с ним могут разорвать договор купли-продажи.

Усадьбу в Понемуни построили в 1771 году в стиле позднего барокко. Там располагалась загородная резиденция короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

Дворец был кирпичный, оштукатуренный и не имел никаких декоративных элементов на внешних фасадах. Единственным украшением можно считать четырехколонный портик на высоком цоколе. На аукцион выставили часть здания именно с ним.

К части, которая продается, пристроен двухэтажный деревянный объем. Там живут несколько семей обычных гродненцев.

Недалеко от усадьбы находится часовня середины XIX века в стиле неоготики, которую переделали под гараж.

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