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Зеленский: Украина приближается к возможности применять собственные ракеты

  • 23.07.2024, 21:04
  • 3,064
Зеленский: Украина приближается к возможности применять собственные ракеты

Ракетная программа страны имеет хорошую динамику.

Украина в будущем планирует применять собственные ракеты. Ракетная программа страны имеет хорошую динамику.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», - отметил Зеленский.

По его словам, Украина со временем должна стать максимально самостоятельной в вопросе обороны, поскольку такие государства «всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы».

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