Сайт «Белсата» перешел на минимальный режим работы 23.07.2024, 21:05

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Редакция столкнулась с многочисленными техническими проблемами.

Сайт телеканала «Белсат» перешел на минимальный режим работы.

Об этом говорится в официальном сообщении портала.

«Уважаемые читатели! Из-за многочисленных технических проблем сайт «Белсата» переходит на минимальный режим работы.

Мы надеемся, что в скором времени редакции удастся решить все проблемы и вернуться в привычный для нас формат выхода материалов. Просим прощения за неудобства», — отмечается в сообщении.

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