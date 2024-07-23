Сайт «Белсата» перешел на минимальный режим работы
- 23.07.2024, 21:05
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Редакция столкнулась с многочисленными техническими проблемами.
Сайт телеканала «Белсат» перешел на минимальный режим работы.
Об этом говорится в официальном сообщении портала.
«Уважаемые читатели! Из-за многочисленных технических проблем сайт «Белсата» переходит на минимальный режим работы.
Мы надеемся, что в скором времени редакции удастся решить все проблемы и вернуться в привычный для нас формат выхода материалов. Просим прощения за неудобства», — отмечается в сообщении.