В польской системе страхования зарегистрировано рекордное количество белорусов

В польской системе страхования зарегистрировано рекордное количество белорусов2
- 23.07.2024, 21:29
134 000 человек.
В польской системе страхования (ZUS) зарегистрировано рекордное количество белорусов. По состоянию на конец июня 2024 года их насчитывалось 134 000 человек, сообщает Центр белорусской солидарности.
Как отмечает Центр беларусской солидарности, белорусы с большим отрывом остаются второй по численности после граждан Украины группой иностранцев, зарегистрированных в польском Фонде социального страхования.
Так, граждан Украины в нем насчитывается 771 000 человек, белорусов – 134 000, третья по численности группа – граждане Грузии, которых зарегистрировано 27 000 человек.
Примечательно, что в июне 2023 года в этой системе насчитывалось 122 000 белорусов. Таким образом, в течение года количество наших соотечественников в ZUS увеличилось на 12 000 человек.