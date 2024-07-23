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В польской системе страхования зарегистрировано рекордное количество белорусов

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  • 23.07.2024, 21:29
В польской системе страхования зарегистрировано рекордное количество белорусов

134 000 человек.

В польской системе страхования (ZUS) зарегистрировано рекордное количество белорусов. По состоянию на конец июня 2024 года их насчитывалось 134 000 человек, сообщает Центр белорусской солидарности.

Как отмечает Центр беларусской солидарности, белорусы с большим отрывом остаются второй по численности после граждан Украины группой иностранцев, зарегистрированных в польском Фонде социального страхования.

Так, граждан Украины в нем насчитывается 771 000 человек, белорусов – 134 000, третья по численности группа – граждане Грузии, которых зарегистрировано 27 000 человек.

Примечательно, что в июне 2023 года в этой системе насчитывалось 122 000 белорусов. Таким образом, в течение года количество наших соотечественников в ZUS увеличилось на 12 000 человек.

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