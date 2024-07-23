Зеленский о Харрис: Важно, чтобы не уменьшалась совместная работа ради справедливого мира

Зеленский о Харрис: Важно, чтобы не уменьшалась совместная работа ради справедливого мира2
- 23.07.2024, 21:38
Именно на уровне вице-президента Америка участвовала в первом саммите мира.
Украине важно, чтобы не уменьшалась динамика совместной с Соединенными Штатами Америки работы ради справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Сегодня же руководитель Офиса (президента - ред.) Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис. Именно на уровне вице-президента Америка участвовала в первом саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира», - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что «все наши партнеры на всех уровнях знают и узнают в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее».