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В Киевском университете возобновят изучение белорусского языка

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  • 23.07.2024, 21:56
В Киевском университете возобновят изучение белорусского языка

Об этом сообщил ректор университета.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко возобновят изучение белорусского языка. Об этом на брифинге сообщил ректор университета Владимир Бугров, передает «Укринформ».

«Белорусский язык не является только языком самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, это язык белорусского народа, воинов белорусских формирований, которые в составе Вооруженных Сил Украины борются за свободу и независимость и для Украины, и для своей Родины», — подчеркнул Владимир Бугров.

По его словам, изучать белорусский язык будут на кафедре славянской филологии Учебно-научного института филологии.

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