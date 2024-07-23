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Глава «Роснефти» попросил у китайцев денег на развитие сырьевой экономики России

  • 23.07.2024, 22:04
Глава «Роснефти» попросил у китайцев денег на развитие сырьевой экономики России
Игорь Сечин

Свои ушли на войну?

Россия надеется на то, что Китай увеличит инвестиции в сырьевой сектор российской экономики, заявил во вторник в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, нефтяная, газовая и угольная промышленность Росси характеризуются «высокой инвестиционной доходностью» и «отсутствием риска возврата средств», а прямые инвестиции в эти сектора из КНР укрепили бы энергетическую безопасность.

В прошлом году в Китай из РФ было вывезено и прокачано 55 млн тонн российской нефти, 40 млрд кубометров российского газа, а также более 100 млн тонн угля, перечислил Сечин. В результате Россия, по его словам, обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китаем, потребности которого будут только расти. «В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая», — сказал Сечин.

Но России нужны китайские инвестиции. Они «создали бы существенный синергетический эффект», заявил глава «Роснефти». «Россия — одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные $160 млрд. Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России», — заключил Сечин (цитаты по «Интерфаксу»).

По итогам прошлого года взаимный товарооборор России и КНР достиг рекордных $240 млрд, прибавив 26,2%. При этом Китай закупает у России почти исключительно сырье. На топливные товары, включая нефть, газ и уголь, приходится три четверти всего экспорта из РФ, согласно подсчетам Института Гайдара. Россия закупает в КНР главным образом технику (40%) и автомобили (15%), при этом доля китайских товаров в российским импорте приближается к половине (43% по состоянию на февраль 2024 года).

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