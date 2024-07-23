В Минске появилась улица имени несуществующего деятеля 23.07.2024, 22:09

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Фотофакт.

Житель Минска показал фото новой таблички с адресом, которую повесили на двери его подъезда. Он пожаловался на ошибку в фамилии политического деятеля БССР, в честь которого названа улица, пишут «Минск-Новости».

Минчанин поделился в районном чате фотографией информационной таблички на дверях подъезда в доме № 23 на ул. Червякова. Указатель там с грамматической ошибкой в фамилии политического деятеля БССР, в честь которого и названа улица: она написана как «Червекова».

— Недавно повесили новые таблички с адресом и номерами квартир. Но есть нюансы: новые повесили — старые не сняли. Теперь у нас вот такая пестрота. Но и это не главное. Неужели нельзя было написать название улицы без ошибок? Наша улица называется ЧервЯкова! Предполагаю, такая ситуация и на остальных подъездах, — говорит мужчина.

Александр Червяков — председатель Центрального исполнительного комитета БССР в 1922—1937 годах. В 1937-м попал под репрессии и покончил жизнь самоубийством.

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