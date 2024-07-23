закрыть
23 июля 2024, вторник, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появилась улица имени несуществующего деятеля

  • 23.07.2024, 22:09
  • 2,590
В Минске появилась улица имени несуществующего деятеля

Фотофакт.

Житель Минска показал фото новой таблички с адресом, которую повесили на двери его подъезда. Он пожаловался на ошибку в фамилии политического деятеля БССР, в честь которого названа улица, пишут «Минск-Новости».

Минчанин поделился в районном чате фотографией информационной таблички на дверях подъезда в доме № 23 на ул. Червякова. Указатель там с грамматической ошибкой в фамилии политического деятеля БССР, в честь которого и названа улица: она написана как «Червекова».

— Недавно повесили новые таблички с адресом и номерами квартир. Но есть нюансы: новые повесили — старые не сняли. Теперь у нас вот такая пестрота. Но и это не главное. Неужели нельзя было написать название улицы без ошибок? Наша улица называется ЧервЯкова! Предполагаю, такая ситуация и на остальных подъездах, — говорит мужчина.

Александр Червяков — председатель Центрального исполнительного комитета БССР в 1922—1937 годах. В 1937-м попал под репрессии и покончил жизнь самоубийством.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников