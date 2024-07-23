До +29°С прогнозируют в Беларуси 24 июля 1 23.07.2024, 22:41

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Пройдут сильные дожди.

До плюс 29 градусов и сильные дожди прогнозируются в Беларуси 24 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. По западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, а в дневные часы в некоторых районах — сильные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Ветер неустойчивый, ночью — слабый, днем - 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем - плюс 23-29.

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