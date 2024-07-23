закрыть
23 июля 2024, вторник, 23:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +29°С прогнозируют в Беларуси 24 июля

1
  • 23.07.2024, 22:41
  • 1,356
До +29°С прогнозируют в Беларуси 24 июля

Пройдут сильные дожди.

До плюс 29 градусов и сильные дожди прогнозируются в Беларуси 24 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. По западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, а в дневные часы в некоторых районах — сильные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Ветер неустойчивый, ночью — слабый, днем - 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем - плюс 23-29.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников