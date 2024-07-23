Белорусский школьник разработал проект жилья с теплицами, чтобы выращивать овощи прямо в многоэтажке 23.07.2024, 23:31

Урожая хватит на сезон.

Подросток из Бешенковичей Владимир Овчинников разработал оригинальный макет квартирной усадьбы, жильцы которой смогут перемещаться в теплицы, буквально встав с кровати. Благодаря своей идее он стал финалистом конкурса «100 идей для Беларуси», сообщают «Витебские вести».

В этом году Владимир Овчинников с отличием окончил среднюю школу №1 имени И. Строчко в Бешенковичах. Педагоги отмечают особый интерес Владимира к физике, математике, литературе, ораторскому мастерству, а также изобретательский талант.

В начале учебного года подросток занялся научной работой под руководством замдиректора по учебной работе Елены Пискуновой. Педагог подсказала ему идею квартирной усадьбы, которую они разрабатывали несколько месяцев для конкурса «100 идей для Беларуси».

— В итоге мы презентовали жюри макет многоквартирного дома, оснащенного теплицами, соединенными с фасадом здания торцевыми частями. Из каждой квартиры имеется выход в собственную агрозону. Внутри теплиц — многоярусные стеллажи и спецтехника для садоводства. Чем больше квартира — тем больше площадь теплицы. Согласно нашему проекту, соседи не попадают в другие теплицы без разрешения хозяев. И по желанию от сельскохозяйственной пристройки можно отказаться, — пояснил Владимир.

Новатор уверяет, что работать в такой теплице весьма продуктивно. Один стеллаж, созданный по их разработке, находится на балконе Елены Пискуновой и уже прошел боевое крещение. Оказалось, его вполне хватает, чтобы обеспечить всю семью урожаем до следующего сезона.

Владимир говорит, что его проект не стал лучшим в номинации «Агропромышленные технологии и фермерство», но участие в конкурсе подарило ему бесценный опыт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com