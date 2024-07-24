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Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады

  • 24.07.2024, 3:34
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады

Из спортсменов первыми положительные тесты сдали два члена сборной Австралии по водному поло.

Два члена сборной Австралии по водному поло сдали положительные тесты на коронавирус и был изолированы в Париже перед предстоящим стартом Олимпийских игр 2024 года. Это первые случаи заражения спортсменов на нынешних Играх. В целом во Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады, сообщает Reuters.

«Я должна подчеркнуть, что мы лечим COVID так же, как и другие инфекции, такие как грипп. Это не Токио», — заявила на пресс-конференции руководитель делегации олимпийской сборной Австралии Анна Мирс.

Она отметил, что остальные спортсмены сборной по водному поло будут носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования, а все близкие контакты были проверены.

В правительстве Франции и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране наблюдается лишь умеренный рост случаев заболевания COVID. «Большого риска возникновения кластера нет, — заявил министр здравоохранения Фредерик Валлету. — Конечно, COVID уже здесь. Мы наблюдаем небольшой рост [заболеваний]. Но мы далеки от того, что видели в 2020, 2021, 2022 годах».

Валлету добавил, что носить маску не обязательно, поскольку число случаев заболевания по-прежнему невелико.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

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