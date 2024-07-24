Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады 24.07.2024, 3:34

Из спортсменов первыми положительные тесты сдали два члена сборной Австралии по водному поло.

Два члена сборной Австралии по водному поло сдали положительные тесты на коронавирус и был изолированы в Париже перед предстоящим стартом Олимпийских игр 2024 года. Это первые случаи заражения спортсменов на нынешних Играх. В целом во Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады, сообщает Reuters.

«Я должна подчеркнуть, что мы лечим COVID так же, как и другие инфекции, такие как грипп. Это не Токио», — заявила на пресс-конференции руководитель делегации олимпийской сборной Австралии Анна Мирс.

Она отметил, что остальные спортсмены сборной по водному поло будут носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования, а все близкие контакты были проверены.

В правительстве Франции и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране наблюдается лишь умеренный рост случаев заболевания COVID. «Большого риска возникновения кластера нет, — заявил министр здравоохранения Фредерик Валлету. — Конечно, COVID уже здесь. Мы наблюдаем небольшой рост [заболеваний]. Но мы далеки от того, что видели в 2020, 2021, 2022 годах».

Валлету добавил, что носить маску не обязательно, поскольку число случаев заболевания по-прежнему невелико.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

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