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Доноры Голливуда возобновили пожертвования Демократической партии после снятия Байдена

  • 24.07.2024, 5:07
Доноры Голливуда возобновили пожертвования Демократической партии после снятия Байдена

Голливуд является одним из главных спонсоров политсилы.

Голливудские доноры возобновили пожертвования Демократической партии после снятия Джо Байдена с президентской гонки. Об этом пишет Reuters.

Как известно, Голливуд традиционно поддерживает демократов и является одним из главных спонсоров партии. Однако после неудачных дебатов Байдена, Джордж Клуни и другие актеры публично призвали президента выйти из гонки, а своих поклонников прекратить жертвовать деньги демократам этот призыв получил название «дембарго».

Выдвижение Камалы Гаррис кинобизнес встретил с облегчением и подъемом. Продюсер фильма «Потерянные» Дэймон Линделоф заявил, что «дембарго» упразднено.

О поддержке Гаррис и пожертвования на ее кампанию заявили реперка Карди Би, лауреат Оскара Джейми Ли Кертис, телепродюсер Шонды Раймс, наследница Уолта Диснея Эбигейл Дисней, актер Брэдли Уитфорд, Барбара Стрейзанд и многие другие.

Политические аналитики ожидают, что Гаррис получит мощную финансовую поддержку от Голливуда. Одна из причин состоит в том, что ее муж, бывший юрист в сфере развлечений Даг Эмхофф, «очень нравится и уважается» в киноиндустрии.

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