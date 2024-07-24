В Москве вспыхнул сильный пожар 2 24.07.2024, 7:55

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Вертолет Ка-32 сбрасывал воду на многоэтажку несколько часов.

На улице Молодежная в Москве в ночь на 24 июля горел 8-этажный дом. Площадь пожара составляла 2 000 квадратных метров.

Сначала загорелась квартира на 7 этаже, а потом огонь перекинулся на чердак. Об этом пишут российские СМИ, передает «24 канал».

Площадь пожара в восьмиэтажке сначала составляла 200 квадратных метров, а затем увеличилась до 2 000. Дым от пожара было видно за несколько километров.

На месте работали более 150 пожарных и 46 единиц техники. Кроме этого, Москва привлекла к тушению авиацию – воду сбрасывали с вертолета Ка-32.

Точные причины возникновения пожара еще неизвестны. По состоянию на сейчас открытое горение уже ликвидировали.

Движение по улице Молодежной от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта до сих пор перекрыто. Интересно, что в 200 метрах размещены Большой московский цирк и несколько больниц.

Местные спасатели вытащили из огня четырех жителей. 30 человек из соседних квартир на разных этажах эвакуировались самостоятельно.

Информации о пострадавших нет.

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