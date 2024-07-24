СМИ: Подельница Путина бросила мужа ради олигарха 6 24.07.2024, 8:00

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Ее разыскивает Гаага.

В высшем руководстве РФ разразился громкий скандал. Омбудсмен Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд объявил в розыск за похищение украинских детей, бросила мужа и 10 детей.

Об этой истории рассказала известная украинская журналистка Соня Кошкина. Львова-Белова с 2003 года замужем за священником Русской православной церкви (РПЦ) Павлом Когельманом.

У пары 10 детей, из которых 5 - это родные, остальные - приемные. Усыновили они, в том числе, украинского мальчика, которого похитили при оккупации Мариуполя.

«Эта скрепная истинно верующая женщина, «главная православная мама», как ее называют на болотах, крутит роман с главным православным миллиардером РФ Константином Малофеевым», - сообщила Кошкина.

Она отметила, что слухи по этому поводу ходят уже давно. Однако на днях пара их подтвердила, появившись вместе на Крестном ходу РПЦ. Они не только шли рядом, но еще и держались за руки, не скрывая тесных отношений.

Отметим, что Малофеев, как и Львова-Белова, является весьма одиозным персонажем. Этот миллиардер с 2014 года участвовал в агрессии против Украины, финансируя пророссийские группировки на Донбассе. Олигарх является открытым имперцем, мечтает о превращении РФ в монархию с диктатором Владимиром Путиным во главе.

«Да, Львова-Белова бросила своего супруга-священника вместе со всеми детьми ради разведенного Малофеева… Любовь у людей… Очень все скрепно», - сообщила Кошкина.

Она отметила, что в результате этой истории у Малофеева, скорее всего, еще сильнее ухудшатся отношения с патриархом РПЦ Кириллом Гундяевым.

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