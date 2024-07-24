Почему на поле под Гродно слетелись более 1,5 тысячи аистов? 4 24.07.2024, 8:10

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Названы возможные причины.

Заведующая лабораторией орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Ирина Самусенко рассказала БелТА о причинах скопления около 1,5 тысячи аистов в Гродненском районе.

На одном поле рядом с Гродно было замечено большое скопление аистов. Два года назад на этом же месте были замечены около двух сотен птиц. Ирина Самусенко пояснила, с чем может быть связано такое скопление птиц на одном месте. «В этих стаях может быть молодежь прошлого или позапрошлого года, поскольку аисты становятся половозрелыми, то есть могут создавать собственную семью, гнездиться, выводить птенцов на третьем-четвертом году жизни и даже позже. Также в этих стаях могут быть птицы, по какой-то причине неуспешно отгнездившиеся (те, которые могли приступать к гнездованию, но потеряли кладку, птенцов и т.д.)», — сказала Ирина Самусенко.

По словам кандидата биологических наук, такие скопления чаще всего наблюдаются в местах проведения сельхозработ, где проводится или вспашка земли, или уборка зерновых, других культур, или укосы трав — где есть хорошие кормовые условия для птиц. Стаи в несколько сотен аистов можно наблюдать с конца июля и весь август. Ирина Самусенко обратила внимание, что такого рода скопления не являются исключительной редкостью, но все-таки встречаются нечасто.

Комментируя тот факт, что птицы собрались на одном месте в этом году, а также в позапрошлом, Ирина Самусенко отметила: «Давно ученые наблюдали, да и местные жители тоже, которые живут рядом с аистом, что эти птицы по каким-то известным им признакам выбирают эти территории. Там работает комбайн, где косят траву, вспахивают землю. Года три назад вышло очень интересное исследование ученых, что аисты могут с помощью нюха находить места, где косят траву. Раньше считалось, что у аистов не так развиты обонятельные рецепторы. А последняя работа ученых доказывает, что это не так, — отметила заведующая лабораторией орнитологии НПЦ по биоресурсам. — Наши наблюдения за аистами мы проводим в том числе в таких нетрадиционных местах, как свалки, полигоны отходов. Мы наблюдаем, что аисты, в отличие от многих птиц, выбирают на свалке пищу, богатую белком. Они не хватают все подряд, они выискивают с помощью вкусовых рецепторов, не только зрения, мясные кусочки, остатки со стола человека или какие-то промышленные гастрономические отбросы».

Ирина Самусенко добавила, что аисты являются птицами-кочевниками: остановившись в одном месте, они могут там пробыть всего лишь неделю-две или вовсе два дня и дальше полететь искать что-то более выгодное с точки зрения наличия корма. Ученая также отметила тот факт, что аисты очень привязаны к местам гнездования. «Большинство взрослых аистов гнездятся в радиусе не больше 70 километров от родного гнезда. Родина все-таки их тянет, но все птицы, вылетевшие из одного гнезда, не могут загнездиться в один год, одномоментно, в том же родительском гнезде».

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