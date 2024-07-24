«Лукашенко сломается в результате невиданного коллапса и паралича» 2 24.07.2024, 8:21

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Диктатор опасается полной блокады ж/д транзита со стороны Польши.

Минск в данный момент проводит интенсивные консультации с Пекином по поводу угрозы железнодорожному транзиту. Третьей теневой стороной консультаций стал МИД РФ, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Москва и Минск рассматривают потенциальные риски теперь совместно. Москва пытается играть с Китаем белорусской картой в ответ на блокировки Пекином платежей из РФ в юанях.

Лукашенко не отреагировал на «намеки» Польши и решил обойтись полумерой - уменьшить поток мигрантов. В штабе диктатора с подачи Кремля на сегодняшний день устойчиво доминирует мнение, что «Варшава не отважится на длительную блокаду границы».

Источники телеграм-канала, близкие к штабу диктатора, предупреждают, что Лукашенко сломается только в случае невиданного массивного коллапса и паралича на железнодорожных линиях, которые приведут к значительным потерям Китая и затруднением движения по территории РФ.

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