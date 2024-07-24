Выход Байдена из президентской гонки: что ждет мировые рынки 24.07.2024, 8:31

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Решение президента США вызвало значительный резонанс.

Неожиданное решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов 2024 года вызвало значительный резонанс на мировых финансовых рынках.

РБК-Украина разбиралось, как выход из президентской гонки Джо Байдена повлияет на мировые рынки.

21 июля президент США Джо Байден официально объявил о своем решении снять кандидатуру с президентских выборов в 2024 году. Реакция финансовых рынков на это объявление была неоднозначна.

С одной стороны это создало неопределенность на рынках. Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко считает, что увеличение шансов Дональда Трампа на победу ухудшило оценки того, как со временем будет меняться уровень цен на товары и услуги.

С другой стороны, некоторые рынки успокоились после объявления. Тарас Козак, президент инвестиционной группы «УНИВЕР» рассказывает, что 22 июля, в первый торговый день после этого заявления, никаких экстраординарных событий не произошло. Если говорить о реальном влиянии, которое мы можем наблюдать, то общая тенденция пришлась на рост криптовалюты, но потом быстро выровнялись к предыдущим показателям.

Выход Байдена из гонки привнес дополнительную неопределенность на мировые финансовые рынки, которые теперь вынуждены оценивать последствия потенциальной победы Трампа и влияние его политики на экономику.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, по мнению инвесторов, значительно повысило его шансы победить на выборах, отмечает Александр Мартыненко. Соответственно усилились ожидания того, что новая президентская администрация может спровоцировать большую инфляцию из-за снижения налогов и повышения тарифов на импорт.

По словам собеседника РБК-Украина, ожидание снижения ставок ФРС, замедления инфляции и стабильность экономики США повысили оптимизм на рынках акций. Объемы розничных продаж в США превзошли ожидания экономистов.

В то же время произошел отток капиталов по акциям крупных технологических компаний в более рисковые акции компаний с малой рыночной капитализацией. Это привело к недельному снижению главных американских фондовых индексов, таких как S&P 500 и Nasdaq Composite. Также пострадали европейские и глобальные индексы, включая Stoxx 600 и All-World FTSE.

Международный консультант в сфере корпоративных финансов Иван Компан рассказывает, что рынки реагируют в целом положительно на события в США. Вместе с тем на украинский валютный рынок это никак не повлияет.

«На курс гривны это никак не должно повлиять, потому что она контролируемо-гибкая. Все зависит от зарубежной помощи наших союзников. Также нас ждут не совсем простые времена, потому что инфляция вернется. А это влияет на возможную девальвацию гривны. Но, учитывая, что рынок контролируемый национальным банком, никакой катастрофы не должно быть», - считает Иван Компан.

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