Киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов 4 24.07.2024, 8:37

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Победная для украинцев игра прошла в польском Люблине.

Киевское «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов разгромило ФК «Партизан» из Белграда (Сербия), сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра, проходившая в польском Люблине, завершилась со счетом 6:2 в пользу украинской команды.

В составе «Динамо» голы забивали Николай Шапаренко (40-я минута), Владимир Бражко (42-я минута), Александр Караваев (45+1), Владислав Кабаев (55-я минута), Денис Попов (83-я минута) и Александр Пихаленок (90-я минута).

Бразильский нападающий «Партизана» Матеус Сальданья смог отыграть два гола: на 22-й минуте он забил с пенальти, а на 66-й – с игры.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде. В случае победы в следующем раунде квалификации «Динамо» сыграет с шотландским клубом «Рейнджерс».

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