Новшества по «тунеядству» и рынку труда и очередные подорожания: главные изменения августа 24.07.2024, 8:51

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Что ждет белорусов в последний месяц лета.

В августе в Беларуси введут изменения по «тунеядству». В следующем месяце также подорожают некоторые кредиты. С августа должны пересмотреть бюджет прожиточного минимума, а следом — минимальные трудовые и социальные пенсии (пока чиновники не назвали их новые размеры). «Зеркало» составило подборку изменений, которые могут сказаться на толщине кошельков белорусов.

Подорожают некоторые кредиты

Нацбанк обнародовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в августе: для физлиц они вырастут до 17,71% (сейчас — 17,22%), а для юрлиц — до 12,5% (сейчас — 11,98%). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость. То есть банки в следующем месяце будут повышать ставки по кредитам на недвижимость из-за РВСР.

Нынешнее решение Нацбанка — второе в этом месяце, которое влияет на ставки по кредитам.

Новшества по «тунеядству»

С 1 августа появятся очередные новшества по «тунеядству». Так, власти намерены расширить список обязанностей секретарей комиссий по «иждивенцам». С августа они станут также работать с базой «тунеядцев», а еще — составлять списки тех, кто попал в нее и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Также секретари будут запрашивать информацию у организаций, если такие сведения будут нужны для работы комиссии. Через этих работников также будут оформлять заявления людей на исключение из базы «тунеядцев». И это далеко не весь список обязанностей, который добавят этим специалистам.

Также с 1 августа секретарей будут включать в состав «тунеядских» комиссий. Фактически можно говорить о том, что эти работники получат больше полномочий.

Изменение по рынку труда

С 1 августа белорусские наниматели смогут брать на работу иностранцев на ряд специальностей, даже если люди не имеют разрешения на постоянное проживание в стране. Перечень рабочих профессий и должностей служащих расширило Министерство труда и соцзащиты, в списке 53 пункта: от бетонщиков, животноводов и слесарей до врачей-специалистов и инженеров.

Пересмотрят пособия на детей и, скорее всего, некоторые пенсии

С 1 августа пересмотрят пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Их размер зависит от средней зарплаты по стране за предшествующий квартал.

Со следующего месяца должны также пересмотреть бюджет прожиточного минимума, от которого зависит размер единоразовых выплат при рождении ребенка, минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Однако пока чиновники не озвучили, будет ли (и как) пересмотрен бюджет прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия сейчас составляет 209,37 рубля.

Компаниям надо успеть заплатить аванс по налогам

Организациям нужно до 22 августа внести аванс по земельному налогу за нынешний год. Это очередной взнос. Следующий будет до 22 ноября. Об этом ранее предупреждали налоговики.

Поездки в Израиль по-новому

В августе изменится порядок краткосрочных поездок в Израиль. Специальное разрешение для них станет платным, сообщила консульская служба посольства Беларуси в Израиле.

Новые ограничения ЕС по Беларуси

С 2 августа белорусским автотранспортным компаниям будет запрещено перевозить товары по территории Евросоюза, даже транзитом, сообщала ранее таможня Литвы. Это касается и прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, независимо от страны регистрации тягачей.

Запрет будет распространяться на автотранспортные предприятия в Евросоюзе, если 25% или более их собственности принадлежит белорусским лицам или организациям и если эти компании были созданы после 8 апреля 2022 года. Некоторые из этих запретов будут вводиться постепенно, с окончательными сроками в августе, октябре 2024 года и январе 2025 года.

С 18 июля 2024 года Литва запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей на белорусских номерах. До 16 августа такие авто (если они не предназначены для продажи, а за рулем находится владелец) еще смогут пересечь литовскую границу. Но после въехать в соседнюю страну на зарегистрированной в Беларуси легковушке смогут только дипломаты.

Платные парковки станут дороже в Минске

С 1 августа в Минске повысится тариф на автостоянки. Так, базовый тариф за хранение транспорта с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) составит 49 рублей в месяц. Об этом сообщает государственное объединение «Гаражи, автостоянки и парковки».

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