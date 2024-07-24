Путин скатывается в пропасть Телеграм-канал «Сито Сократа»

24.07.2024, 9:42

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Устаревший игрок не справляется.

На выжженном политическом поле играют только слабые, неуверенные в себе игроки. Паническая боязнь конкуренции, альтернативных позиций, идей, несхожих с нафталиновой линией, – составляющие путинского политического механизма. Путин очень труслив, более того из него зияет пустотелость и старость. Он сейчас выглядит одиночкой в окружении лизоблюдов и прихлебателей, которые, выдвигая его на невыборы 2024 года, на пятый срок, видели в нем замшелого гаранта шестилетки спокойствия и удушающего штиля. Устаревшего игрока поставили в центре мифа о патриотической консолидации, который преследовал цель объединить пласты российского общества вокруг задачи победить в агрессивной войне против Украины, сохраняя внутри страны герметичность о ее эффектов. Но война прорывается все глубже и глубже внутрь России, ведь Путин рассчитывал молниеносно прорваться к границе НАТО и закрепится там, совершенно не заботясь о том, что будет с тылами.

Катастрофическое фиаско не привело к одномоментному обрушению режима, более того шок от провала войны даже содействовал скачку поддержки вождя, но это был пик после которого происходит скатывание Путина в пропасть, движение к точке невозврата. Каждый день малые и средние неудобства, порождаемые войной, разрушают обыденность, изменяют ее, усиливая раздражение Путиным и его неспособностью вырваться из косности, делая ставку на традиционное российское равнодушие, низкопоклонство и раздалбайство.

Схема хорошо работает, пока государство манипулирует разрозненными группами населения, пока на убой отправляют не поголовно, а избирательно, пока горят отдельные приграничные города и села РФ, но дальше все протекает как прежде. Ситуация начинает меняться, когда бремя трудностей валится на шею каждого россиянина, не зависимо от его географического нахождения, возраста или социального статуса.

Яркой демонстрацией угрозы с которой не способен совладать путинский режим выступают украинские удары беспилотниками. Буквально с каждым днем ассиметричные ответы ВСУ становятся все более опасными, поскольку мишенями избраны объекты оккупационной армии, ее соединения, военные базы и аэродромы, нефтяные склады и НПЗ. Все закономерно: ведь если путинцы разрушают до основания жизнь украинцев, то должны нести за это расплату, которая распределяется на россиян, поддержавших войну.

Война медленно, но верно бьет по карману потребителя. Хотя из строя выведено где-то 4% мощностей НПЗ жадные к навару дельцы из нефтянки накручивают цены на бензин на 20-30% в опте, и как результат запускается инфляционная спираль. Ждем призывов Мишустина о затягивании поясов.

На бензиновую напряженку накладываются проблемы в сфере энергетики. Как показала аварийная ситуация на Ростовской АЭС, повлекшая энергодефицит в 1,5 ГВт, в энергосистеме РФ большие проблемы, и сбои будут нарастать. На несколько дней весь Юг России и оккупированный Крым остались без электроснабжения, что вызвало негативную реакцию населения в условиях адской летней жары. Как итог люди начали выходить на протесты, требуя прекращения энергокризиса, выкрикивая лозунги: «Дайте свет!»

Так неровен час как начнутся протесты против войны, ведь кладбища забиты трупами погибших российских оккупантов. Издержки на захоронения после кладбищенскую инфраструктуру после 24 февраля 2022 года выросли в 6 раз! Но даже при таких темпах система не успевает хоронить по 24 тысячи военных трупов.

Какой-то кромешный ад, и это самое начало пятого срока. Зато венценосный вождь присвоил звание заслуженного артиста барду могилизации Шаману, который стал олицетворением российского фашизма. Главный критерий успеха – генерировать побольше сиюминутного ура-патриотического мусора. Путину похоже деградация России видеться делом благим, главное чтобы все было тихо и контролируемо.

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