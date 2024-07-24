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«Сколько времени провел на грядках? Миллион часов, наверное»

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  • 24.07.2024, 9:57
  • 1,996
«Сколько времени провел на грядках? Миллион часов, наверное»

Рассказ белоруса, который не покупает овощи в магазине.

Так уж вышло, что огород — это что-то понятное практически для каждого белоруса — от ребенка до бабушки. Возможно, еще в детстве вам достался «пробник» огорода в виде поездок в деревню или на дачу. Тогда к моменту, когда нужно самостоятельно решать вопрос с наполнением холодильника, вы должны были полюбить или возненавидеть грядки. Сегодня берем в руки калькулятор и просчитываем, что из этого выгоднее для кошелька, пишет onliner.by.

Дано

Владислав почти не покупает овощи в магазине. Ему просто незачем это делать: каждый год его грядки выдают где-то 800 килограммов овощей. Масштабы оценим потом, пока просто посмотрите увлеченность и радость человека, который говорит, что нашел для себя классное хобби.

На другом полюсе будет условный персонаж, которого кормят магазины, рынки, ярмарки — в его жизни 0% спорта на грядках, 100% уверенности в покупных овощах.

Смотрим, считаем.

«Урожай на 2400 рублей». Сколько вложил?

Владислав встречает нас в частном доме в Барановичах. В рабочее время он занимается продажами мебели, в свободное — огородом. «Сколько времени провел на грядках? Миллион часов, наверное», — то ли в шутку, то ли в серьез рассуждает он, показывая свои владения.

— У многих людей нет желания заниматься огородом, потому что их вытягивали на дачи, — выстраивает теорию Владислав. — Им говорили: сейчас позагораем, сынок (или доченька). Они приезжали, брали в руки лопату и загорали в каплях пота под палящим солнцем, копая картошку. Естественно, такие люди сейчас этим заниматься не хотят. Но есть и те, у кого такой ситуации не было, и их огород действительно очень сильно заряжает.

Как вы поняли, Владислав как раз из последних. С огородом возникла такая любовь, что даже появился отдельный блог.

— Огород — это мое хобби, надеюсь, когда-то станет основным видом деятельности. Но мысль про это появилась абсолютно внезапно. Я подумал, что нужно приносить людям пользу, многих вещей не хватает. Начал вбивать в Google дефицит, и много запросов было как раз про еду.

Три года назад вместе с коллегой Владислав прикинул стартовые моменты, начал вникать в тему.

— Сначала просто было интересно изучать, а дальше я учился и за эти годы выучил, как кажется, больше, чем в университете. Для меня это была абсолютно новая ниша — интересно попробовать себя в том, что ты никогда не делал.

Я всегда мечтал работать руками, но думал, что у меня это не выходит. Оказывается, очень даже получается, причем довольно неплохо.

Немного философии и дзена от убежденного огородника: достаточно вырастить первое растение, чтобы понять, что в этом есть смысл. Было маленькое семечко — стал цветок, и главное, что можно увидеть результат своей работы достаточно быстро.

— Сначала я вырастил помидоры и перцы: просто с чего-то надо было начинать. Семена есть в каждом садовом магазине — пришел, увидел, посадил. Потом начал выкапывать грядку за грядкой.

Сначала подумал, что мне хватит 10 грядок, и все. Но в тот же год я докопал еще где-то 10, потом расширялся и расширялся.

Постепенно все переросло в 160 «квадратов» грядок с теплицами, которые дают примерно 800 килограммов урожая в год: фасоль, тыква, помидоры, огурцы, кукуруза, сладкий и острый перец, кабачки, лук, морковь, редис, травы. Все расходуется в семье, а чтобы именно зарабатывать на своем участке, это должен быть монокультурный огород, прикидывает Владислав.

— Сейчас этот урожай как раз хорошо ложится на семью: отец, мать, я и моя женщина. Получается, что практически весь год есть свежие овощи, закатки, соления, что-то можно сушить.

— Что покупаете в магазине?

— То, что не могу вырастить: шампиньоны, киви… Хотя сейчас начну работать с белорусским киви — надеюсь, вырастет. Вопрос с овощами полностью снят, только в небольших объемах докупаю огурцы и помидоры, когда заканчивается все, что было.

Картошки нет: если не имеешь большой участок, ее стопроцентно выгоднее купить, уверен мужчина.

Спрашиваем про экономику огорода в целом. Владислав говорит, что может подбить траты с точностью до копейки.

— У меня все в таблицах Excel. У меня весь мир был бы в Excel и растениях — и я был бы самым счастливым человеком.

Если я не буду считать, сколько потратил на свой огород, я просто разорюсь. Потому что я просто потратил бы все деньги мира, чтобы у меня росло все, что возможно. Но надо подходить к этому с умом.

Итак, считаем:

Семена — 217,15 рубля.

Тара — 60 рублей.

Инвентарь — 112 рублей.

Грунт — 92,14 рубля.

Удобрения — 126,92 рубля.

Средства защиты растений — 149,5 рубля.

Непредвиденные расходы — 59,3 рубля.

Получается, что к середине сезона потрачено 817 рублей 1 копейка. Все закупается за один раз и надолго, так что, по подсчетам Владислава, по итогам года в огород будет вложена сумма примерно в 1000 рублей.

Здесь не учитываются траты на электроэнергию и полив: их сложно выделить отдельно, но тот же газон тоже надо было бы поливать, рассуждает мужчина. К этой же категории Владислав относит человеко-часы на грядках: если это хобби, вряд ли стоит относить это в графу расходов.

А теперь то, зачем вся эта математика: при таких вложениях и площадях получится вырастить овощей на 2400 рублей. Учитывайте, что это приблизительные цифры.

— В среднем я считаю, что с одного квадратного метра выходит 5 килограммов урожая. Потом смотрю средние цены — я беру 3 рубля, если мы говорим про покупку в сезон. При подсчете по прошлому году вышла сумма в районе 2400 рублей. В позапрошлом было меньше, но тогда я только начинал.

— Подсчитывали, что выращивать выгоднее всего?

— Я ходил в магазин и видел, что цена на острый перец доходит до 55 рублей за килограмм. Представляете, что такое килограмм купить? И с травами такая же ситуация.

Томаты и огурцы — овощи первой необходимости, цена на них хороша, только когда это несезон. Если есть отапливаемая теплица и вы можете выращивать зимой, поздравляю вас. Допустим, у вас есть гектар отапливаемых теплиц, а цена на томаты зимой практически в 4 раза выше по сравнению с тем, за сколько их можно покупать в сезон. Вы собираете урожай с одного гектара, а в сезон надо 4 гектара обрабатывать.

— Ваш вывод: сэкономить с помощью огорода реально?

— Давайте по полочкам: действительно, мне это помогает сэкономить. Я насчитал 2400 рублей, если бы я покупал овощи в сезон.

Но это я вырастил их в сезон, а используются они весь год, когда они растут в цене. К примеру, перец легко замораживается: это не магазинный, который превращается в мокрое нечто после заморозки. Есть закатки, соленья, сушка, из того же перца можно сделать паприку…

Владислав рассуждает так: если покупать 800 килограммов овощей на семью в течение года, сумма была бы другая. Например, сейчас помидор стоит около 4,5 рубля, зимой — 12—13 рублей.

— Если разницу между стоимостью урожая и вложениями (это 1600 рублей) поделить на 12 месяцев, то выходит, что на овощи я бы тратил 133 рубля в месяц. Но хорошо, если это сезонная цена. А зимой что, выходит всего 10 килограммов овощей? В месяц, может быть, и больше съедается.

Еще один вывод, к которому пришел мужчина, — заниматься огородом на своем участке экономнее, чем ландшафтным дизайном.

— Попутно можно постоянно менять облик своего участка, планировать, где что посадить, чтобы это хорошо выглядело.

При всей рациональности и строгости подсчетов Владислав еще раз говорит, что огород для него — это еще и очень медитативная история, когда можно погрузиться в свои мысли и сделать что-то полезное.

— Здесь все от начала до конца зависит от тебя. Да, дождь прошел, да, все заболело. Но что поделаешь? Надо как-то спасать. Вот в этом кайф, есть небольшая борьба с природой.

Раньше нужно было вести хозяйство, чтобы питаться. Сейчас отлично работают логисты из супермаркета, которые доставляют овощи и фрукты из любых стран. Но все равно есть комьюнити людей, которые любят этим заниматься.

Я же не просто так веду свои аккаунты: надеюсь, молодые люди тоже будут интересоваться этой темой. Вопрос не в том, чтобы все выращивали овощи на огородах, вопрос в созидании. Можно дать жизнь просто цветку или дереву — это нужно миру.

А если покупать?

Большинство белорусов все-таки живут в квартирах и огородничают мало, разве что иногда на даче. Мы попробовали посчитать, какие у них траты на то, что можно вырастить на грядках.

Определимся, сколько овощей привыкли есть белорусы. Белстат в своем последнем обзоре говорил про 87 килограммов в год, у ученых из НАН цифры солиднее: 174 килограмма овощей и продуктов их переработки.

Если взять что-то среднее, то получится 130 килограммов овощей в год, или 11 килограммов в месяц.

В эту цифру статистика вносит и бахчевые (арбуз, дыня, тыква, кабачок), картошка — отдельно. По меркам сбалансированного питания считается, что это мало, надо хотя бы как у Владислава — 200 килограммов овощей.

Овощи, возможно, самая волатильная позиция на полке супермаркета. Цифры Белстата говорят о том, что эта группа начинает дешеветь в мае, с появлением нового урожая, а самое лучшее время, чтобы закупаться овощами, — это август. Потом с сентября по апрель цены снова будут неумолимо расти: такая сезонность.

Средние цены от месяца к месяцу будут различаться. Например, в июне этого года огурцы стоили в среднем 3,07 рубля (все цены — за 1 килограмм), помидоры — 6,19, перец — 12,25, морковь — 2,78, лук — 2,04.

Если взять в качестве примера 11-килограммовый набор из статистики, то вот что у нас получится:

4 килограмма огурцов — 12,28 рубля.

4 килограмма помидоров — 24,76 рубля.

1 килограмм перца — 12,25 рубля.

1 килограмм моркови — 2,78 рубля.

1 килограмм лука — 2,04 рубля.

В итоге выйдет 54,11 рубля при достаточно скромном наборе овощей без зелени (усредненный килограмм овощей обошелся в 4,9 рубля).

Пересчитаем тот же набор в апрельских ценах по Белстату, когда урожай предыдущего года практически закончился и спасали теплицы, — выходит 95,62 рубля, а усредненный килограмм овощей из нашего набора стоит уже 8,7 рубля. Это отличается от расчетов Владислава: выходит, при его затратах у него действительно получается сэкономить.

Логично, что в каждом конкретном случае надо отдельно подсчитывать, приносит ли огород выгоду. Многое будет зависеть от того, нужно вам посадить две грядки или десятки, надо ли ездить на дачу специально и что вы собираетесь выращивать.

Цифры показывают, что грядки могут помочь сэкономить, но есть вопрос, что для вас важнее: удовольствие от огорода или возможность купить огурцы с помидорами в магазине.

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