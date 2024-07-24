ГУР «вскрыло» банковскую систему России: «лежат» Сбербанк, Райффайзен и «Альфа банк» 24.07.2024, 10:01

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Кроме того, заблокирована работа национальных платежных систем РФ.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили мощную кибератаку на банковскую систему России.

Об этом NV сообщил источник в разведке.

По данным собеседника издания, массированная кибератака специалистов ГУР на банковскую систему РФ началась с утра 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. Также наблюдаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров РФ.

Пользователи на всей территории страны-агрессора жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений РФ. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в «Альфа-банке», Сбербанке, «Райффайзен банке», «ВТБ Банке», «РСХБ Банке», «Газпромбанке», «Т-Банке», онлайн-банкинге iBank.

К тому же, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем РФ — Системы быстрых платежей СБП и Национальной системы платежных карт НСПК.

Кроме того, российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и «Ростелеком».

В РФ уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки «политически мотивированных хакеров». В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до своего завершения.

«На самом деле, россияне таким образом достигают «целей сво», которая, как известно, идет «по плану». Россия и крепостные Путина возвращаются к «истокам» и «скрепам»: «натовский» интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как «враждебные либеральные ценности». Это удачный момент, чтобы в полной мере воплотить в жизнь желанное Кремлем «импортозамещение» в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи. — отмечает источник NV. — Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь к этому доступа».

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