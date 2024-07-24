На Гомельщине обнаружили грибы и ягоды с повышенным уровнем радиации

На Гомельщине обнаружили грибы и ягоды с повышенным уровнем радиации2
- 24.07.2024, 10:13
В отдельных пробах уровень содержания цезия-137 в девять раз больше нормы.
В Гомельской области обнаружили грибы и ягоды с повышенным уровнем радиации. Речь о лисичках, сыроежках и чернике. Такие факты в июне зарегистрированы в Брагинском, Буда-Кошелевском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском и Речицком районах, сообщает «Гомельская правда».
В Наровлянском районе уровень содержания цезия-137 в отдельных пробах грибов были в девять раз больше нормы.
Утверждается, что на Гомельщине «превышений гигиенических нормативов содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и воде не установлено».