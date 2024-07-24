«Тома, соседи уже смеются, лучше бы картошку посадила!» 24.07.2024, 10:37

Как могилевчанка превратила свой огород в райский уголок.

Тамара Буглак живет в частном доме в могилевском поселке Гребенево. Участок стандартный – 10 соток, большая часть которых занята коттеджем и хозпостройками, пишет «Вечерний Бобруйск».

На оставшейся земле женщина создала сад своей мечты: с экзотическими растениями, несчетным количеством цветов и уютным уголком для отдыха, где так хорошо посидеть летними вечерами с чашечкой чая...

«Я видела такие дворики в Италии»

Дом на Гребенево супруги приобрели 17 лет назад. Тамара вспоминает, что поначалу муж хотел купить обычную «двушку» в многоэтажке. А Тамара мечтала о своем доме, «чтобы насажать цветов». Пришлось схитрить: сказала, что выбранную им квартиру уже продали, зато есть другой вариант. И привела его смотреть дом. «Поворчал немного, но согласился», – улыбается женщина.

– Во дворе тогда было совсем пусто, только две яблони (антоновка, кстати, до сих пор растет и плодоносит), – вспоминает Тамара Буглак. – Купили в питомнике туи, можжевельник, пихты, гималайскую сосну Гриффита (у нее иголочки такие шелковые, мягкие), посадили, чтобы «как у людей». Из леса я притащила маленькую елочку – она все равно лежала на боку, жалко стало, что пропадет. А теперь вон какая красавица, выше дома! Самшит сама из черенков вырастила. Розы купила – ну как без них?

Правда, вскоре обнаружилось, что у дома есть проблема: участок под наклоном, во время дождей водой грунт смывает напрочь, и текут на улицу грязевые потоки.

Тамара предложила мужу разбить двор на зоны и огородить каждую каменными бордюрами, а между ними положить плитку.

– Я видела такие дворики в Италии, мне они очень понравились, – говорит героиня. – И ухаживать при таком зонировании за землей проще, и дорожки травой не зарастают.

А еще очень хозяйке хотелось, чтобы во дворе был небольшой искусственный водоем, она сама взяла лопату и выкопала, потом обложила камнями, получилось красиво!

Глядя на то, как постепенно цветы вытесняют с огорода грядки с морковкой и луком, супруг только вздыхал: «Тома, над тобой соседи уже смеются, говорят, лучше бы картошку посадила!»

– Я разозлилась и посадила вдоль дома эту самую картошку, – улыбается хозяйка. – Собрали 3,5 мешка, а нам, выяснилось, столько и не нужно, раздавали. Бураки – тоже, морковку…

И тогда Тамара, не обращая внимания на чужие вздохи, стала растить свой собственный сад мечты: утопающий в цветах, благоухающий, греющий не желудок, а душу.

«Кто-то из Вильнюса кофточки вез, а я – клематисы»

Сколько сегодня на ее участке растет всевозможных цветов, хозяйка даже примерно подсчитать не может. Смеется: настоящий ботанический сад, можно экскурсии водить!

– Я ведь все эти 17 лет постоянно что-то сажаю. Роз было до 35-ти сортов – это моя любовь. В Вильнюсе у меня подруга жила, и когда я к ней в гости ездила, обязательно что-то из «зеленых обновок» привозила. Кто-то из Вильнюса кофточки вез, а я – клематисы. В Могилеве тогда еще об этих цветах мало кто слышал, а в Литве они были уже популярными.

Люди торгуют рассадой – я просто не могу мимо пройти! Если собиралась на эти деньги колбасы в магазине купить, бог с ней, с колбасой! Зато у меня цветок новый будет. Еду домой такая счастливая!.. Денег, конечно, уходило море: пока муж был жив и работал (Тамара осталась одна три года назад), долларов под 300, а то и больше за год тратила «на красоту».

Однажды, вспоминает Тамара, возвращалась она домой после работы (всю жизнь проработала медсестрой в отделении кардиологии Могилевской городской больницы СМП), заглянула по дороге в магазинчик, где торговали семенами.

– И увидела там в продаже нимфею, которую очень хотела посадить в своем прудике! Стоил, правда, корешок сумасшедших денег: целых 30 рублей (при том, что зарплата у меня была 80 рублей). А я как раз аванс получила, вот и купила. Правда, как ее сажать, толком не знала. Продавщица говорит: «Киньте ее в воду, сама приживется». Ну я и кинула. А тут заморозки (дело осенью было). Звоню мужу, прошу, чтобы накрыл корешок каким-нибудь тазиком. А он мне: ну замерзнет и ладно, еще купишь. Я ж ему не сказала, сколько денег на это ухнула…

Сегодня Тамара уже хорошо знает, как ухаживать за нимфеями, и у нее в прудике они себя комфортно чувствуют, даже разрастаются так, что каждый год она делит корневища и раздает желающим.

... И через неделю магнолия зацвела

Первыми цветами сад начинает радовать хозяйку уже с конца марта: сначала пролески, потом гиацинты, нарциссы, тюльпаны… И так до глубокой осени.

– Самые первые цветы срезаю и ставлю в вазочку у кровати – так сладко вдыхать аромат начинающейся весны! – говорит Тамара. – Потом уже не срезаю, мне больше нравится цветами на клумбах любоваться.

Хотя, прежде чем любоваться, сил на сад у хозяйки уходит много. Встает она в шесть утра и сразу – на грядки: тут прополоть нужно, там подкормить, здесь обрезать, то пересадить… Так проходит большая часть дня. Зато каждое растение, признается Тамара, она уже буквально чувствует. Например, давно мечтала о магнолии, но все боялась, что не сможет с ней «общий язык» найти. Наконец, купила саженец за 13 рублей, посадила, и магнолия через неделю зацвела! Видно, цветку очень понравилось и место, и хозяйка... Два года с тех пор прошло, и теперь это уже небольшое деревце, а была – тоненькая веточка.

Тамара говорит, что особенно любят ее зеленые питомцы дрожжевую подкормку:

– Это у меня просто универсальное средство. Развожу в воде пакетик сухих дрожжей, добавляю чистотел, крапиву (важно именно молодые, пока на них не образовались семенники), перемешиваю, закрываю крышкой и оставляю бродить на 5-7 дней. Потом литр закваски развожу в ведре чистой воды и поливаю этой смесью растения. Можно и по листьям побрызгать, тоже хорошо.

Очень хорошо, по словам цветовода, откликаются растения, особенно комнатные, и на настойку из листьев алоэ и цветов календулы. Для подкормки хвойников хозяйка покупает сухое немецкое удобрение, правда, дороговато, говорит, но зато деревьям оно очень подходит.

«Мне часто говорят: почему вы не продаете цветы?»

Есть ли среди цветов и растений у Тамары свои «любимцы»? Ответить на этот вопрос, по ее словам, очень трудно.

– Одно время очень увлекалась розами, в основном у меня были немецкие сорта. Самая любимая – «Софи Лорен». Она красная, бархатная, с заостренными лепестками, и цветок – как рюмочка. Еще мне нравится сорт «Болгарская розовая». В Болгарии из ее лепестков варенье варят, духи делают. Когда она цветет, такой аромат! Я саженец купила на «Быховском» рынке, он такой неприглядный был... А вымахал куст выше моего роста! Лилиями просто «болела», скупала все новинки, но потом перестала. Стоят гибриды недешево, но быстро переопыляются с обычными «азиатками» и теряют свои сортовые свойства. Так что, у меня осталось их немного, но зато самые красивые: «Анастасия», «Африкан Квин».

А на первом месте из цветов сейчас у Тамары – лилейники, ирисы и георгины. И, конечно же, марабилис, без которого своего сада женщина уже не представляет.

– Мне часто говорят: почему вы не продаете цветы на рынке, как другие, денег бы заработали. Но это не мое. Мне радостно дарить, делиться и знать, что это приносит радость другим людям, – говорит Тамара Буглак.

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