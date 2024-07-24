Дроны атаковали железнодорожную станцию в Курской области РФ
- 24.07.2024, 10:36
Под удар попало и промышленное предприятие.
В России пожаловались на атаку дронов на Курскую область в ночь на 24 июля. Во время тревоги мощные взрывы прозвучали в районе железнодорожной станции во Льговском районе.
В соцсетях россияне публиковали фото и видео, на которых виден пожар на месте попадания, местные власти попытались уверить, что прилет пришелся на якобы неработающее предприятие. Кроме того, россияне пожаловались на атаку на предприятие в Судже.
Об «угрозе атаки БпЛА» жителей Курской области предупредили в 01:50 ночи. Вскоре после этого жители Льговского района начали публиковать видео, на которых слышны громкие взрывы, передает obozrevatel.com.
Чуть позже местные Telegram-каналы начали писать, что прилет был в районе железнодорожной станции.
«Предварительно: враг попытался атаковать район ж/д станции во Льговском районе Курской области», – написал один из пабликов.
Судя по фото и видео в сети, на месте прилета вспыхнул пожар.
Местные власти оперативно принялись опровергать серьезность прилета: мол, и предприятие было неработающим, и пожар быстро потушили.
«Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове. После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой», – заявил ио губернатора Курской области Андрей Смирнов.
Для каких целей использовалось это «неработающее предприятие» и не были ли там размещены российские военнослужащие, техника или вооружения ВС РФ – чиновник уточнять не стал.
Кроме того, губернатор Курской области пожаловался на атаку дронов на предприятие в Судже.
«Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование», – добавил Смирнов.