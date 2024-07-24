Лукашенко подписал документ о «мобилизации» белорусов

Лукашенко подписал документ о «мобилизации» белорусов9
- 24.07.2024, 10:47
- 6,266
Для ликвидации последствий стихии.
Александр Лукашенко подписал распоряжение, позволяющее областным исполнительным комитетам привлекать граждан к устранению последствий урагана, который прошел над Беларусью 13-14 июля. Документ был опубликован на Национальном правовом портале Pravo.by.
Согласно документу, облисполкомы должны организовать привлечение граждан к работам по очистке территорий от захламленности, а также обеспечить восстановление поврежденных капитальных строений и их частей.
В документе не уточняется, кто конкретно будет привлечен к этим работам, и не упоминается оплата за выполнение этих задач.
Контроль над ликвидацией последствий урагана будет осуществлять Комитет государственного контроля.
На совещании 19 июля, посвященном ликвидации последствий урагана, Лукашенко предложил привлекать к уборке политзаключенных.