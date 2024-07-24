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Лукашенко подписал документ о «мобилизации» белорусов

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  • 24.07.2024, 10:47
  • 6,266
Лукашенко подписал документ о «мобилизации» белорусов

Для ликвидации последствий стихии.

Александр Лукашенко подписал распоряжение, позволяющее областным исполнительным комитетам привлекать граждан к устранению последствий урагана, который прошел над Беларусью 13-14 июля. Документ был опубликован на Национальном правовом портале Pravo.by.

Согласно документу, облисполкомы должны организовать привлечение граждан к работам по очистке территорий от захламленности, а также обеспечить восстановление поврежденных капитальных строений и их частей.

В документе не уточняется, кто конкретно будет привлечен к этим работам, и не упоминается оплата за выполнение этих задач.

Контроль над ликвидацией последствий урагана будет осуществлять Комитет государственного контроля.

На совещании 19 июля, посвященном ликвидации последствий урагана, Лукашенко предложил привлекать к уборке политзаключенных.

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