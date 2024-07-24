В Гомеле будут судить экс-начальника РОВД 2 24.07.2024, 10:55

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За комментарии о коллегах.

В Гомельском областном суде 6 августа начнется суд над 55-летним бывшим милиционером Виленом Тургуновым. Ему грозит до 12 лет колонии. Процесс в закрытом режиме будет вести судья Олег Хорошко, пишет правозащитный центр «Весна».

О задержании Вилена Тургунова в конце мая сообщило «Радыё Свабода». Причиной задержания гомельчанина стали комментарии в интернете, в том числе негативные в сторону милиции. Вероятно, с тех пор он под стражей.

Сейчас мужчину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 (Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч. 1 ст. 130 (Разжигание иной социальной розни) и ч. 2 ст. 367 (Клевета на Лукашенко).

Мужчина работал начальником в РОВД Железнодорожного района Гомеля. Но, как писало «Радыё Свабода», на работе у него регулярно были проблемы. В 2001 году он получил выговор за «безответственное отношение к службе», в 2002 году ему объявили о «неполном служебном соответствии». В 2004 году снова был выговор, уже за «грубое нарушение служебной дисциплины, нарушение приказа МВД». Дата увольнения из органов неизвестна.

До задержания Тургунов активно вел страницы в различных социальных сетях, где высказывался о политических и социальных событиях. За поддержку Украины другие пользователи сетей называли его «бандеровцем».

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