закрыть
24 июля 2024, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле будут судить экс-начальника РОВД

2
  • 24.07.2024, 10:55
  • 6,128
В Гомеле будут судить экс-начальника РОВД

За комментарии о коллегах.

В Гомельском областном суде 6 августа начнется суд над 55-летним бывшим милиционером Виленом Тургуновым. Ему грозит до 12 лет колонии. Процесс в закрытом режиме будет вести судья Олег Хорошко, пишет правозащитный центр «Весна».

О задержании Вилена Тургунова в конце мая сообщило «Радыё Свабода». Причиной задержания гомельчанина стали комментарии в интернете, в том числе негативные в сторону милиции. Вероятно, с тех пор он под стражей.

Сейчас мужчину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 (Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч. 1 ст. 130 (Разжигание иной социальной розни) и ч. 2 ст. 367 (Клевета на Лукашенко).

Мужчина работал начальником в РОВД Железнодорожного района Гомеля. Но, как писало «Радыё Свабода», на работе у него регулярно были проблемы. В 2001 году он получил выговор за «безответственное отношение к службе», в 2002 году ему объявили о «неполном служебном соответствии». В 2004 году снова был выговор, уже за «грубое нарушение служебной дисциплины, нарушение приказа МВД». Дата увольнения из органов неизвестна.

До задержания Тургунов активно вел страницы в различных социальных сетях, где высказывался о политических и социальных событиях. За поддержку Украины другие пользователи сетей называли его «бандеровцем».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников