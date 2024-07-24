Офицер СБУ: В Кремль прилетел «черный лебедь» 2 24.07.2024, 10:53

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Стихийные бунты на юге РФ могут запустить серьезные процессы.

Путинский режим утверждает, что проблемы со светом в России возникли из-за неполадок на турбогенераторе Ростовской АЭС. Хотя до сих пор продолжается экспорт электроэнергии в третьи страны, и соответственно россияне сидят без электричества.

Этот факт изрядно возмутил население, и они даже вышли на стихийный митинг. Офицер СБУ в отставке Иван Ступак сказал «24 Каналу», что данный случай может стать «черным лебедем» для Кремля и запустить серьезные процессы.

Отключение света – единственное, что заставило россиян выйти на улицу. Ни война и гибели родственников, ни блокировка интернета и ограничение выезда за границу вообще не стимулировало российские населения митинговать.

По мнению Ивана Ступака, ограничение потребления электроэнергии может стать «черным лебедем», который заставит россиян что-то делать с кремлевской властью. Они уже начали перекрывать улицы. Ведь у одних света нет 2 – 3 часа в сутки, у других – три дня. Российское население жалуется, что портятся продукты и страшная жара.

«Однако прежде всего неизвестное командование должно сконцентрироваться на уничтожении беспилотниками объектов энергетики, которые обеспечивают электроэнергией российское военное командование: питают штабы; большие группировки войск; радиолокационные станции, подключены к предприятиям оборонной отрасли; заводы, где плавят металл и изготавливают танки», – отметил экс-сотрудник СБУ.

Нет плавленого металла – нет изготовленных деталей – нет готового вооружения. Кроме того, важно наносить удары по квази военным объектам. К примеру, конструкторские бюро или исследовательские центры, которые разрабатывают макеты ракет. Отсутствует свет – не работают компьютеры и принтеры. Соответственно технологический процесс остановился. Это является главной задачей.

В то же время «побочная» история – попытка спровоцировать людей выйти на протесты, чтобы те перекрывали дороги и создавали очаги социальной напряженности. По словам Ступака, Украина живет по давнему правилу: надейся на лучшее, но готовься к худшему.

«Поэтому, готовимся к тому, что нет таких обстоятельств, которые могли бы заставить российское гражданское население изменить что-то в России. Они на такое не способны, но в конце концов определенные факторы появляются. Будем надеяться, что таких несогласий у россиян будет становиться все больше», – констатировал Иван Ступак.

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