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Сырский сравнил потери Украины и России в войне

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  • 24.07.2024, 11:00
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Сырский сравнил потери Украины и России в войне

Главнокомандующий ВСУ озвучил цифры для британского издания The Guardian.

Потери России в войне против Украины втрое превышают украинские. Об этом в интервью для The Guardian заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он рассказал, что потери Кремля втрое превышают потери Украины, а на некоторых направлениях – даже больше.

«Их количество погибших намного больше», – подчеркнул он.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибла 31 000 украинских военнослужащих. Однако Сырский отказался прокомментировать эту цифру. Он подчеркнул, что потери являются «чувствительной» темой, которую может использовать Москва.

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