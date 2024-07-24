Сырский сравнил потери Украины и России в войне

Сырский сравнил потери Украины и России в войне1
- 24.07.2024, 11:00
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Главнокомандующий ВСУ озвучил цифры для британского издания The Guardian.
Потери России в войне против Украины втрое превышают украинские. Об этом в интервью для The Guardian заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Он рассказал, что потери Кремля втрое превышают потери Украины, а на некоторых направлениях – даже больше.
«Их количество погибших намного больше», – подчеркнул он.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибла 31 000 украинских военнослужащих. Однако Сырский отказался прокомментировать эту цифру. Он подчеркнул, что потери являются «чувствительной» темой, которую может использовать Москва.