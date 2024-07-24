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Стало известно, какая песня американской суперзвезды будет главной в кампании Камалы Харрис

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  • 24.07.2024, 11:10
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Стало известно, какая песня американской суперзвезды будет главной в кампании Камалы Харрис

Многократная обладательница «Грэмми» уже участвовала в политических мероприятиях.

Американская поп-дива Бейонсе разрешила использовать свою музыку в предвыборной кампании Камалы Харрис, пишет CNN.

Теперь песня артистки под названием Freedom станет официальной мелодией в президентской гонке нового кандидата от Демократической партии. Об этом утверждает CNN, ссылаясь на инсайдера из окружения Харрис.

По словам источника, команда Камалы быстро получила разрешение от представителей певицы, которая очень придирчиво относится к подобным вещам. Более того, Харрис уже сделала свое первое официальное выступление в штаб-квартире компании, выйдя под трек Бейонсе.

Стоит отметить, неоднократная обладательница «Грэмми» неоднократно была активной участницей политических мероприятий.

Так, в 2013 году она спела национальный гимн на инаугурации президента Барака Обамы. В 2016 году Бейонсе и ее муж Джей-Зи были хедлайнерами предвыборного концерта Хиллари Клинтон в Кливленде.

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