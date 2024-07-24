Bloomberg: Польша нащупала стратегическую уязвимость Лукашенко

Bloomberg: Польша нащупала стратегическую уязвимость Лукашенко2
- 24.07.2024, 11:16
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Стали известны подробности встречи Дуды и Си Цзиньпина.
По информации источников агентства Bloomberg, польская сторона пригрозила Китаю прекращением железнодорожного транзита его товаров через Беларусь в Европу, если Пекин не повлияет на режим Лукашенко по вопросу нелегальной миграции на польско-белорусской границе.
Тем самым Польша нащупала стратегическую уязвимость и Китая, и режима Лукашенко, так как после переговоров поток мигрантов на границе резко сократился, сообщает агентство.
Из-за войны в Украине Беларусь стала единственным основным железнодорожным путем для китайских товаров в Евросоюз, что усилило ее транзитную роль, особенно на фоне нестабильности в Красном море из-за атак хуситов. Это обстоятельство давало Лукашенко возможность частично компенсировать зависимость Беларуси от России в области энергетики и финансов.
Согласно данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года объем контейнерных перевозок из Китая через Беларусь увеличился на 89%.
Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству отметил, что Польша продолжает использовать угрозу закрытия транзита для давления на Минск, особенно после инцидента с убийством польского солдата на границе.
Китайский МИД в ответ заявил, что надеется на разрешение польско-белорусских разногласий через диалог, что позволит обеспечить безопасность и бесперебойность международных логистических путей.