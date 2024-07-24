Bloomberg: Польша нащупала стратегическую уязвимость Лукашенко 2 24.07.2024, 11:16

7,428

Стали известны подробности встречи Дуды и Си Цзиньпина.

По информации источников агентства Bloomberg, польская сторона пригрозила Китаю прекращением железнодорожного транзита его товаров через Беларусь в Европу, если Пекин не повлияет на режим Лукашенко по вопросу нелегальной миграции на польско-белорусской границе.

Тем самым Польша нащупала стратегическую уязвимость и Китая, и режима Лукашенко, так как после переговоров поток мигрантов на границе резко сократился, сообщает агентство.

Из-за войны в Украине Беларусь стала единственным основным железнодорожным путем для китайских товаров в Евросоюз, что усилило ее транзитную роль, особенно на фоне нестабильности в Красном море из-за атак хуситов. Это обстоятельство давало Лукашенко возможность частично компенсировать зависимость Беларуси от России в области энергетики и финансов.

Согласно данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года объем контейнерных перевозок из Китая через Беларусь увеличился на 89%.

Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству отметил, что Польша продолжает использовать угрозу закрытия транзита для давления на Минск, особенно после инцидента с убийством польского солдата на границе.

Китайский МИД в ответ заявил, что надеется на разрешение польско-белорусских разногласий через диалог, что позволит обеспечить безопасность и бесперебойность международных логистических путей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com