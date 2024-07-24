Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая 24.07.2024, 11:18

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Стало известно, о чем удалось договориться.

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Ван И подчеркнул дружбу и сотрудничество между Китаем и Украиной, отметив, что обе страны являются стратегическими партнерами уже более десяти лет. Он также отметил, что Китай продолжит поддерживать связь с Украиной, укреплять взаимное доверие и развивать сотрудничество.

Китай пообещал продолжать импорт продовольствия из Украины и поддерживать логистические коридоры. Ван И выразил благодарность Украине за помощь в эвакуации китайских граждан в начале полномасштабного вторжения РФ и надеется на дальнейшую безопасность китайского персонала в Украине.

Ван И также обсудил войну в Украине, отметив приверженность Китая политическому решению конфликта и поддержку мирных переговоров.

Кулеба отметил стратегическое партнерство между Украиной и Китаем, выразил поддержку принципа «одного Китая».

В то же время Кулеба заявил, что Украина высоко оценивает конструктивную роль Китая в укреплении мира и международного порядка.

«Внимательно изучив Шестипунктный консенсус Китая и Бразилии, Украина выразила готовность к разумным и конструктивным переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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